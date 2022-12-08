Бородина заступилась за беременную Ольгу Орлову, у которой заподозрили накладной живот

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

45-летняя певица Ольга Орлова, несколько месяцев назад объявившая о своей беременности, не перестает подвергаться нападкам хейтеров. Те подозревают, что никакого "интересного" положения у артистки нет, а ее живот - накладной. Среди них оказались и публичные люди, передает NUR.KZ.

Ксения Бородина выложила на своей странице в Instagram скрин комментария, оставленного телеведущей и актрисой Аллой Довлатовой.

"Не осуждаю Олиных поклонников. Людям не нравится, когда их дурачат. Вот и все. Рожаешь сама - молодец! Рожает суррогатная мать - тоже хорошо. Главное, чтоб ребеночек родился здоровым. Ведь кто-то не может вынашивать по медицинским показаниям, у других свои причины. Это личное дело. Но врать нехорошо. Если помогает суррогатная мать, я считаю, надо честно об этом говорить", - заявила Довлатова.

В ответ на ее сообщение Бородина напомнила, что сама Алла родила в 43 года.

Stories Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

"Вы во всем видите вранье, потому что сами много врете! Поработайте с этим! Вам все время чудится, да кажется, вы уверены в том, что с эмоциями живых людей можно играть как захочется. Зачем вы трогаете беременную? Зачем? Вы в какой момент в зверей-то превратились? Довлатова, вы вроде публичная! Вам что, хайпа захотелось? Именно такого? Вы родили в 43, а Оля в 45 что, хуже? Или вы не сами рожали и поэтому теперь во всех вам чудится обман? Позор!" - высказалась Ксения.

Она добавила, что не даст в обиду своих близких людей.

Stories Ксении Бородиной. Скрины: instagram.com/borodylia

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2000631-borodina-zastupilas-za-beremennuyu-olgu-orlovu-u-kotoroy-zapodozrili-nakladnoy-zhivot/