"Если бы не была замужем, то вышла бы за вас": Ернара Садирбаева удивила фанатка

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Казахстанский певец Ернар Садирбаев, известный как Amre, ответил на вопросы своих подписчиков в соцсети. Одна из его фанаток заявила, что вышла бы замуж за любимого артиста, передает NUR.KZ.

Ернар Садирбаев имеет большую армию поклонников, число фанатов увиличилось после его участия в шоу "Маска" и "Голос".

Артист старается быть открытым для своих фолловеров. Однажды он заявил, что его сердце уже много лет свободно, а после рассказал, какой хочет видеть будущую супругу.

Недавно певец заинтриговал подписчиков, появившись с незнакомкой.

Ернар решил устроить вечер откровений с пользователями Казнета и ответить на их вопросы. Одна из поклонниц ошарашила его своим заявлением.

"Если бы я не была замужем, то вышла бы за вас", - написала она.

"Бросьте вы", - ответил певец, добавив смеющийся смайлик.

Сторис Ернара Садирбаева. Фото: instagram.com/amre_official

Другая фанатка дала совет Amre.

"Прошу, держитесь подальше от девушки с большими губами. Думаю, вы поняли, о ком я говорю", - заявила она.

"Откуда берутся такие разговоры? Какие большие губы?" - удивился он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004224-esli-by-ne-byla-zamuzhem-to-vyshla-by-za-vas-ernara-sadirbaeva-udivila-fanatka/