"Кто эта счастливая?": Ернар Садирбаев создал интригу, появившись с незнакомкой

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Отечественный исполнитель Ернар Садирбаев, известный как Amre, заинтриговал своих фанатов, появившись в кадре с незнакомкой, лицо которой осталось в секрете, передает NUR.KZ.

Ернар Садирбаев после шоу "Маска", где принял участие и полюбился зрителям, стал также именоваться в народе Беркутом. Артист является одним из самых завидных холостяков, армия поклонниц которого растет изо дня в день.

Ернар запечателся с обладательницей длинных волос и переполошил Казнет. Фанаты выдвинули разные версии, некоторые даже решили, что для интриги был использован парик.

"Это Жанар Дугалова?", "Ой, ну что за интрига!", "Прикол, просто парик мне кажется", "Ой, что вы несете, Amre женат, но он скрывает это", "Много девушек впадет сегодня в депрессию", "Если это Жанар, я рада вас, вы так подходите. Два моих фаворита! Счастье вам и любви", "Кого же выбрал Беркут?", "Amre, кто эта счастливая? Я вас люблю", "Ерке Есмахан", "Отписка у девчонок", - оставили свои комментарии подписчики в Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000458-kto-eta-schastlivaya-ernar-sadirbaev-sozdal-intrigu-poyavivshis-s-neznakomkoy/