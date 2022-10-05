"Мое сердце уже несколько лет свободно": Ернар Садирбаев о любви, семье и творчестве

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Казахстанский певец Ернар Садирбаев, известный как Беркут и Amre, рассказал о себе в интервью Динаре Сатжан. Программа вышла на авторском YouTUBE-канале телеведущей.

За плечами 27-летнего Ернара Садирбаева немало побед и достижений. В 2018 году он занял первое место на "Славянском базаре" в Витебске. В прошлом году стал финалистом шоу "Голос". Ернар также принял участие в отечественном шоу "Маска", где выступал в образе Беркута и полюбился зрителям. Ранее он рассказывал о своем участии в шоу.

Ернар очень трудолюбив и не лишен самокритики. Он всегда анализирует свою музыку и не готов останавливаться на достигнутом.

"Я отстаю от многих, я так считаю. Потому что знаю свои силы. Я очень признаю именно тех артистов, которые сами пишут музыку. Это настоящий творческий человек. Мне в этом плане нравится 2RAR. Но ни в коем случае у нас не было такого настроения, кто остает, кто какой. У каждого есть свои плюсы и минусы. Мне нравится то, что делают Мирас Жугунусов, 2RAR, Sadraddin.

Я понимаю, что у меня сейчас будет. Я, конечно, никогда не загадываю наперед, потому что только Аллах знает, что нас ждет. Но будут концерты, хорошие гонорары, полные залы, гастроли, ивенты, а куда дальше идти? Что оставить? Какое-то культурное наследие.

Когда ты уже в возрасте и можешь об этом поговорить. Как ты выступал на тоях разных, какие были там хохмы - ну это неинтересно уже, банально очень.

Нужно много трудиться. Я сделал только 45 процентов, а то и меньше, того, что я мог сделать в Казахстане. Очень много проектов впереди", - отметил артист.

Молодой человек признался, что его сердце свободно, хотя он никогда не испытывал дефицита женского внимания.

"Мое сердце уже несколько лет свободно. Мне очень сложно, я ощущаю эти два-три года это очень сильно. Я не о физическом влечении, не хватает родственной души. Хочется позаботиться о ком-то. Теплота должна быть у творческого человека.

Года два-три назад мне очень сильно нравилась одна девушка, я даже не знаю, как назвать эти чувства. Влюбленность, может быть. Я очень сильно желал ее видеть, болел этой девушкой. Но не получилось, к сожалению, а может быть, к счастью. Я должен быть уверенным в себе со своей женщиной, я должен больше зарабатывать", - признался он.

Ернар рассказал, что он из обычной семьи.

"Я из простой семьи. Моя семья самая обычная. Я чистокровный казах. Мои предки всегда жили честно и зарабатывали честным трудом. Моя мама не слушается меня и до сих пор работает в столовой. Разносит еду особенным детям. У мамы зарплата 60 тысяч тенге в месяц.

Я прошу ее отдыхать и не тратить силы, но она не может сидеть дома, а там коллеги, давние друзья. Конечно, я помогаю родителям финансово, но мама все равно идет на работу, хоть порой и жалуется, что у нее болят ноги и поясница. Часто отправляю их с отцом на отдых в санаторий. Это не долг, это любовь к родителям", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991197-moe-serdtse-uzhe-neskolko-let-svobodno-ernar-sadirbaev-o-lyubvi-seme-i-tvorchestve/