Ернар Садирбаев рассказал, какой хочет видеть будущую супругу

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Казахстанский певец, финалист шоу "Голос" Ернар Садирбаев пообщался со своими подписчиками в соцсети. Завидный холостяк ответил, какой видит свою будущую супругу, передает NUR.KZ.

Ернар Садирбаев является одним из самых завидных холостяков казахстанского шоу-бизнеса. Певец, известный под сценическим псевдонимом Amre и Беркут, рассказал недавно, что его сердце вот уже несколько лет свободно.

Одна из подписчиц призналась, что ее подруга очень влюблена в артиста и мысленно живет с ним.

"Пусть не услышат мои родители. А то сразу же скажут, чтобы я привез ее домой", - отшутился Ернар.

Певец также ответил на вопрос, какой видит будущую жену.

"Беременной, - лаконично и шутливо заявил он.

Подписчики также поинтересовались, есть ли чувства у Ернара к Жанар Дугаловой.

"Дугалова, ты почему всегда прячешься от камеры", - посмеялся он.

Напомним, Ернар Садирбаев и Жанар Дугалова сняли клип, фанаты тут же решили, что они были бы прекрасной парой.

Сторис Ернара Садирбаева. Фото: instagram.com/amre_official

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998614-ernar-sadirbaev-rasskazal-kakoy-hochet-videt-buduschuyu-suprugu/