"Делала все, чтобы угодить": младшая келин Гульзиры Айдарбековой сделала признание

Гульзира Айдарбекова с младшим сыном и невесткой. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Младшая келин продюсера Гульзира Айдарбековой призналась своим подписчикам в соцсети, что раньше часто угождала другим, игнорируя свои чувства. Девушка заявила, что изменилась, передает NUR.KZ.

Напомним, этой весной Нуртас и Гульзира Айдарбековы засватали новую келин. Несколькими днями позже молодые сыграли свадьбу.

Однако недавно внимательные фанаты заметили, что на страничках в соцсети у Зангара Нуртаса и Жибек исчезли их совместные фото. Этого было достаточно, чтобы новоиспеченных супругов заподозрили в разладе.

Жибек пообщалась со своими подписчиками в Instagram, которым часто дает советы, как изменить свою жизнь к лучшему. Одна из подписчиц заметила, что жена Зангара Нуртаса стала более уверенной в себе.

"Вы раньше лицо всегда прикрывали на видео, давно слежу за вами", - поделилась пользовательница соцсети своими наблюдениями.

"Да, я всегда закрывала лицо, когда видела, что снимают. И это тоже бессознательно. Также это про то, что я боялась говорить и высказывать открыто свое мнение. Мне было важно, чтобы меня любили, и делала все, чтобы угодить, игнорируя свои чувства", - призналась Жибек.

Сторис Жибек Кайраткызы. Скриншот: instagram.com/zhibekkairatkyzy

"Хочу быть счастливой, выйти замуж, ваш интенсив поможет?" - спросила другая девушка.

"А почему вы думаете, что только быть замужем равно быть счастливой?" - заявила молодая келип.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001745-delala-vse-chtoby-ugodit-mladshaya-kelin-gulziry-aydarbekovoy-sdelala-priznanie/