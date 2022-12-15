"Делала все, чтобы угодить": младшая келин Гульзиры Айдарбековой сделала признание
Опубликовано:
Младшая келин продюсера Гульзира Айдарбековой призналась своим подписчикам в соцсети, что раньше часто угождала другим, игнорируя свои чувства. Девушка заявила, что изменилась, передает NUR.KZ.
Напомним, этой весной Нуртас и Гульзира Айдарбековы засватали новую келин. Несколькими днями позже молодые сыграли свадьбу.
Однако недавно внимательные фанаты заметили, что на страничках в соцсети у Зангара Нуртаса и Жибек исчезли их совместные фото. Этого было достаточно, чтобы новоиспеченных супругов заподозрили в разладе.
Жибек пообщалась со своими подписчиками в Instagram, которым часто дает советы, как изменить свою жизнь к лучшему. Одна из подписчиц заметила, что жена Зангара Нуртаса стала более уверенной в себе.
"Вы раньше лицо всегда прикрывали на видео, давно слежу за вами", - поделилась пользовательница соцсети своими наблюдениями.
"Да, я всегда закрывала лицо, когда видела, что снимают. И это тоже бессознательно. Также это про то, что я боялась говорить и высказывать открыто свое мнение. Мне было важно, чтобы меня любили, и делала все, чтобы угодить, игнорируя свои чувства", - призналась Жибек.
"Хочу быть счастливой, выйти замуж, ваш интенсив поможет?" - спросила другая девушка.
"А почему вы думаете, что только быть замужем равно быть счастливой?" - заявила молодая келип.
Будь в курсе событий с чемпионата мира по футболу с Telegram-каналом СпортNUR.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001745-delala-vse-chtoby-ugodit-mladshaya-kelin-gulziry-aydarbekovoy-sdelala-priznanie/