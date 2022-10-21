"Не хочу, чтоб сглазили": Байзакова ответила, почему не показывает своего мужа (видео)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова ответила всем тем, кого возмущает то, что она не показывает своего мужчину публике в социальных сетях. Она заявила, что боится сглаза, передает NUR.KZ.

Накануне Айжан показала свидетельство о заключении брака. А позже опубликовала фотографии с участием сына и мужа, однако лица мужчины на этих снимках не было видно.

Как оказалось, тот факт, что блогерша скрывает личность супруга, возмущает некоторых. Байзакова высказалась в их адрес в своем Instagram.

"Я вообще поражаюсь возмущению многих людей, которые говорят: "Почему ты не показываешь лицо своего мужика? Почему ты его прячешь? С ним что-то не так?". Ну, типа не хочу. Не хочу, чтоб сглазили. Почему я должна показывать? Мой Instagram называется "Байзакова". Вы меня видите, этого достаточно. Почему нужно показывать? Я не могу понять вашего возмущения", - отчитала она подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993809-ne-hochu-chtob-sglazili-bayzakova-otvetila-pochemu-ne-pokazyvaet-svoego-muzha-video/