"Мама хотела видеть меня счастливым": Давлетяров растрогал Сеть душевным постом

Арман Давлетяров с матерью. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал, что отправился в Оренбург, чтобы собрать односельчан и помянуть покойную маму. Прошло 100 дней со дня ее смерти, передает NUR.KZ.

Напомним, этим летом скончалась мама Армана Давлетярова. Потерявший мать Давлетяров совершил паломничество в Мекку. Ее дом медиаменеджер решил отдать под мечеть.

Арман Илюбаевич рассказал, что прошло 100 дней со дня смерти его мамы.

"У меня всегда такое радостное лицо, когда в руках бешбармак. Прилетел на сутки в Оренбург, чтобы собрать родственников и односельчан в 100-й день как не стало моей мамы.

В этот день мы читали молитвы для нее и вспоминали добрым словом, смеялись и плакали. Жизнь продолжается, несмотря ни на что! Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами! Мама всегда хотела видеть меня таким - с улыбкой на лице и счастливым!" - написал Давлетяров.

Пост медиаменеджера растрогал подписчиков. Они отметили, что всегда с теплотой вспоминают его маму.

"Будто сидит вот сейчас рядом с вами там, улыбается и рассказывает про Гульку, про соседей. Столько позитива исходило от ваших с мамой видео", "Смотрю и читаю ваши посты, и чувствую вашу боль и грусть, хоть вы и улыбаетесь, в душе невосполнимая утрата", "Ваша мама была прекрасным человеком, пусть ее душа пребудет в раю", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993884-mama-hotela-videt-menya-schastlivym-davletyarov-rastrogal-set-dushevnym-postom/