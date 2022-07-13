"Я осиротел, не представляю, как жить": скончалась мать Армана Давлетярова

Арман Давлетяров с матерью. Фото: instagram.com/arman_dav

Арман Давлетяров поделился печальной новостью: накануне скончалась его мать. По словам медиаменеджера, пожилая женщина не болела и ни на что не жаловалась, передает NUR.KZ.

"Вчера внезапно моя мама покинула этот мир. Она не болела, не жаловалась ни на что, накануне ходила по гостям, отмечая Курбан-Байрам. За час до ее смерти мы, как всегда, говорили с ней по телефону, а сейчас ее больше нет. Умерла за несколько минут, просто прилегла и тихо умерла", - рассказал Арман Илюбаевич в своем Instagram.

Давлетяров признался, что для него рухнул целый мир.

"Я осиротел, кажется, рухнул целый мир, слезы льются, не переставая, не представляю, как жить без любимой мамы", - написал он.

Подписчики продюсера выразили ему свои соболезнования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1978188-ya-osirotel-ne-predstavlyayu-kak-zhit-skonchalas-mat-armana-davletyarova/