Потерявший мать Арман Давлетяров совершил паломничество в Мекку

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров после потери матери отправился в Мекку для совершения паломничества. Он также поблагодарил всех за слова поддержки, передает NUR.KZ.

Напомним, 12 июля Давлетяров потерял свою мать.

"По милости Всевышнего, я сегодня нахожусь на святой земле, в Мекке. И ничего лучшего сегодня я придумать не мог, потому что мне хотелось совершить умру (малый хадж - прим. ред.) для своей мамы. Я приехал сюда со своей семьей, со своей женой, со старшими детьми для того, чтобы мы все вместе совершили паломничество.

Хотел сказать огромное спасибо, дорогие друзья, за вашу поддержку, за теплые слова. Буквально десятки тысяч сообщений со словами поддержки. Как оказалось, это очень важно было и для меня, и для моей семьи", - отметил Арман Илюбаевич в своем Instagram.

Давлетяров признался, что потерять маму было тяжело.

"Но все мы рано или поздно придем туда, откуда пришли, к своему создателю. Совершайте благие дела, верьте. Вера - это тот источник силы и тот стержень, который дает тебе правильное направление в твоей жизни. Будьте счастливы", - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981852-poteryavshiy-mat-arman-davletyarov-sovershil-palomnichestvo-v-mekku/