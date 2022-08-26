"Любой желающий сможет тут помолиться": Давлетяров решил отдать дом мамы под мечеть

Арман Давлетяров с матерью. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров сообщил о том, что решил отдать дом своей покойной мамы под мечеть. Здесь также будут обучать детей основам ислама, передает NUR.KZ.

Давлетяров рассказал, что его мама жила счастливо в этом доме.

"Это наш, можно сказать, родовой дом. Я родился и вырос в этом дворе. Старый наш дом я снес и построил маме другой, со всеми удобствами внутри, баней, летней кухней и пристройкой во дворе. Здесь она прожила свои последние годы.

Этот дом я передаю в духовное управление мусульман нашего района. В нем будет мечеть имени Айман Давлетяровой. Любой желающий сможет тут помолиться, а еще тут будут обучать детей Корану и основам ислама.

В нашей деревне, да и по соседству вокруг, больше нет мечетей, и эта будет очень кстати для людей", - написал Арман в своем Instagram.

Медиаменеджер отметил, что это решение было согласовано с мамой при ее жизни и она была очень рада.

"Очень хорошо, что наш дом, в котором мы жили счастливо, будет служить на благо людям после меня", - сказала она мне со слезами радости на глазах.

Как только пройдет год после ее смерти (так хотела мама), я построю минарет во дворе и двери мечети будут открыты для всех.

И я со своей семьей буду часто приезжать в эту мечеть. Так что, если будете рядом, обязательно заезжайте. Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Тамаруткуль", - поделился он.

Напомним, мама Армана Давлетярова скончалась в середине июля этого года. После потерявший мать Давлетяров совершил хадж в Мекку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984909-lyuboy-zhelayuschiy-smozhet-tut-pomolitsya-davletyarov-reshil-otdat-dom-mamy-pod-mechet/