Динара Бактыбаева рассказала о знакомстве с мужем и высказалась о переезде ради карьеры

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева рассказала, как и когда познакомилась с мужем и высказалась о продолжении своей карьеры, передает NUR.KZ.

Общаясь с подписчиками в Instagram, отечественная знаменитость поведала, как состоялось ее знакомство с супругом.

"Я атырауская. Училась в 30-й школе. С мужем познакомились в 10-м классе на олимпиаде. Такие дела", - пояснила Динара.

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Актриса отметила, что для продолжения карьеры ей нужно переехать.

"Пока детки на первом месте. Может, через годик потихоньку получится перебраться или найти другую альтернативу. Но без работы я не могу. Я этим жила и дышала. Развитие, творчество, весь этот киношный вайб. Просто сидеть дома - не мое это. Женщины удивительно сильны и многогранны", - прокомментировала она.

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1982600-dinara-baktybaeva-rasskazala-o-znakomstve-s-muzhem-i-vyskazalas-o-prodolzhenii-karery/