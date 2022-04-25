Актриса Динара Бактыбаева объявила о беременности (видео)

Динара Бактыбаева с дочерью. Кадр видео: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева объявила о второй беременности. Знаменитость попросила поклонников предположить, на каком месяце она находится, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Динара опубликовала видео, на котором задорно танцует, держа на руках маленькую дочку. В какой-то момент девушка поворачивается к камере боком, и зрителям становится понятно, что она в положении.

"Принимаем поздравления. Как думаете, на каком месяце я", - написала актриса.

Коллег и поклонников радостная новость удивила. Как оказалось, Динара уже на шестом месяце беременности.

"Вот это удивила так удивила! Поздравляю", "Уау! Классно! Поздравляю! Крепкого здоровья и легкой беременности!", "Оооо класс, я первый наверное догадался! Круто! Поздравляю!", "Вау, какая новость", "Поздравляю! Здоровья вам с малюткой", "Ого, вот это новость, второй ребенок. Поздравляю вашу семью", "Легко доходить, родить и восстановиться", "Поздравляю, дорогая! Легкой беременности", - прокомментировали пользователи соцсети.

Старшей дочери актрисы Аяне на данный момент год и девять месяцев.

Напомним, мы рассказывали, как в июле прошлого года супруги отметили малышке первую годовщину, показав милое видео с ней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966571-aktrisa-dinara-baktybaeva-obyavila-o-beremennosti-video/