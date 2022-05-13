Отдыхавшая в Египте Динара Бактыбаева раскрыла пол будущего ребенка (видео)

Динара Бактыбаева с мужем. Фото: instagram.com/dika_strai

Актриса Динара Бактыбаева во время отдыха в Египте сняла видео, на котором раскрыла пол будущего ребенка. Оказалось, что супруги ждут вторую девочку, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Динара поделилась кадрами из Шарм-эль-Шейха.

"Мальчик или девочка? Мы решили важное для нас событие запечатлеть там, на море, в последний день отдыха. Что я поняла: народные приметы и предсказания по определению пола не работают! А вы как думали? Принимаем поздравления!" - написала артистка.

"Поздравляю, дети мои! Если Бог хочет вам сделать комплимент, он дарит девочку! Ура!", "Сладкие, поздравляем вас. Крепкого здоровья всем!", "Классно. Когда есть сестра, это круто. Поздравляем, дорогие", "Девочек много не бывает", "Нужно побольше таких красивых девочек, как вы", "Скорейшего благополучного пополнения вам", - отреагировали на новость подписчики Динары.

Напомним, супруги уже воспитывают дочь Аяну, которой исполнился год в июле прошлого года. По этому случаю родители устроили девочке пышный праздник. А в апреле Динара Бактыбаева объявила о второй беременности, находясь уже на шестом месяце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969080-otdyhavshaya-v-egipte-dinara-baktybaeva-raskryla-pol-buduschego-rebenka-video/