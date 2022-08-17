"Сил моих больше нет": Айсауле Бакытбек заявила, что устала от назойливых вопросов об отце

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер Айсауле Бакытбек обратилась к подписчикам, назойливо задающих ей вопросы об отце, с просьбой отписаться от нее в соцсети. Девушка заявила, что у нее больше нет сил терпеть, передает NUR.KZ.

Айсауле однажды уже резко отреагировала на вопрос об освобождении отца. Девушка заявила тогда, что ненавидит "людей, хайпующих на таких вещах".

Но любопытные подписчики все еще закидывают ее вопросами на эту тему. Так, Айсауле спросили, увиделась ли она с отцом.

"Увиделись, увиделись", - лаконично ответила блогер.

Сторис Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Один из подписчиков попросил Айсауле откровенно рассказать о папе, заверяя, что все ждут от нее новостей.

"Сил моих больше нет терпеть мам***ов, которые пишут мне вот такие сообщения. Отпишитесь, пожалуйста, умоляю. Благодарю!" - написала Айсауле.

Напомним, в конце июля этого года Бакытбек Есентаев досрочно вышел на свободу. Продюсер Баян Алагузова высказалась об этом, отметив, что рада за бывшего мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1983549-sil-moih-bolshe-net-aysaule-bakytbek-zayavila-chto-ustala-ot-nazoylivyh-voprosov-ob-ottse/