"Люблю красивых девушек": Ернар Садирбаев ответил, как относится к женщинам старше себя

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Один из самых завидных холостяков казахстанского шоу-бизнеса, финалист шоу "Голос" Ернар Садирбаев рассказал, какие девушки ему нравятся и на что он обращает внимание при первой встрече, передает NUR.KZ.

Ернар Садирбаев, известный на сцене как Amre, решил пооткровенничать со своими подписчиками в Instagram. Почти все вопросы касались его личной жизни.

Так, фанатки спросили, какую девушку он предпочтет - красивую или мудрую.

"Красивая. Люблю красивых девушек (женщин)", - ответил молодой человек.

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Подписчики поинтересовались, нравятся ли Amre девушки постарше.

"Обожаю", - написал он.

Отметим, что после удачного дуэта с Ерке Есмахан, которая на несколько лет его старше, Ернару пришлось объяснить, что связывает его с певицей. О том, что между ними нет романа, рассказала и сама Ерке.

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Завидного холостяка спросили, на что он обращает внимание при первой встрече.

"На энергетику", - заявил он.

Ранее фанаты Ернара едва не поженили его с Индирой Едильбаевой. Поклонники посоветовали ему не упускать такую красавицу.

Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

После общения с фанатами Ернар попросил их не относиться слишком серьезно к его ответам, так как многое было сказано им в шутку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980442-lyublyu-krasivyh-devushek-ernar-sadirbaev-otvetil-kak-otnositsya-k-zhenschinam-starshe-sebya/