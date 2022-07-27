Жания Джуринская устроила "қырқынан шығару" для дочери, показав ее в Сети (видео)

Дочь Жании Джуринской. Кадр: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская и Данияр Хизметов отпраздновали 40 дней своей дочери Софи. Супруги также опубликовали кадры с участием девочки, передает NUR.KZ.

Видео с Софи семейная пара выложила в Instagram.

"Наш с Данияром шедевр Софи. Сегодня ровно 40 дней счастья, нежности и бесконечной любви. Софи, наш ждет удивительное путешествие, мы с папой всегда будем рядом. На кого похожа? Мы заранее заказывали фотосессию для дочки. Здесь Софи семь дней", - написала Жания.

"Сладость", "Какая прелесть", "Мамина доча", "Какая красивая", "Жаным такая", - прокомментировали кадры растроганные подписчики.

Напомним, Жания Джуринская родила дочь 16 июня. Актриса рассказала о своих родах и сравнила их со спуском в ад. Она также поведала о споре с мужем из-за одной буквы в имени дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1980307-zhaniya-dzhurinskaya-ustroila-qyrqynan-shygaru-dlya-docheri-pokazav-ee-v-seti-video/