"У нас все по-человечески": Диная рассказала об отношениях экс-супруга с сыном
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Казахстанская певица Диная рассказала о том, как бывший супруг общается с сыном. Она отметила, что мальчик часто видится с папой и проводит с ним вместе каникулы, передает NUR.KZ.
Диная старается быть откровенной со своими подписчиками в Instagram. У певицы спросили, не трудно ли ее сыну жить без отца.
"Он не без отца! Он видится с ним два раза в неделю! Каникулы с папой! Отпуск с папой! Для мальчика это важно. Я так, чисто покормить, погладить, постирать, приготовить. Шучу! У нас все по-человечески", - заявила она.
Ранее Диная уже рассказывала об отношениях с бывшим мужем.
Поклонники отметили, что артистке теперь нужна дочь.
"Если дочу, то только от Гайсина", - написали ей.
"Почему? Жизнь покажет. Никто ни от чего не застрахован", - ответила Диная, добавив смеющиеся смайлики.
Мы писали также, что композитор Ренат Гайсин перестал скрывать романтические отношения с Динаей. А недавно певица посвятила маэстро трогательные строки, поздравив его с днем рождения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977292-u-nas-vse-po-chelovecheski-dinaya-rasskazala-ob-otnosheniyah-eks-supruga-s-synom/