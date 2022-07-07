"У нас все по-человечески": Диная рассказала об отношениях экс-супруга с сыном

Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Казахстанская певица Диная рассказала о том, как бывший супруг общается с сыном. Она отметила, что мальчик часто видится с папой и проводит с ним вместе каникулы, передает NUR.KZ.

Диная старается быть откровенной со своими подписчиками в Instagram. У певицы спросили, не трудно ли ее сыну жить без отца.

"Он не без отца! Он видится с ним два раза в неделю! Каникулы с папой! Отпуск с папой! Для мальчика это важно. Я так, чисто покормить, погладить, постирать, приготовить. Шучу! У нас все по-человечески", - заявила она.

Ранее Диная уже рассказывала об отношениях с бывшим мужем.

Сторис Динаи. Скриншот: instagram.com/dinaya_official

Поклонники отметили, что артистке теперь нужна дочь.

"Если дочу, то только от Гайсина", - написали ей.

"Почему? Жизнь покажет. Никто ни от чего не застрахован", - ответила Диная, добавив смеющиеся смайлики.

Мы писали также, что композитор Ренат Гайсин перестал скрывать романтические отношения с Динаей. А недавно певица посвятила маэстро трогательные строки, поздравив его с днем рождения.

Сторис Динаи. Скриншот: instagram.com/dinaya_official

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977292-u-nas-vse-po-chelovecheski-dinaya-rasskazala-ob-otnosheniyah-eks-supruga-s-synom/