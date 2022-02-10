"Любовь должна быть такой": Диная посвятила трогательные строки Ренату Гайсину

Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Казахстанская певица Диная трепетно поздравила композитора Рената Гайсина с днем рождения. Она поблагодарила его за "яркие краски в жизни", передает NUR.KZ.

Певица поделилась отрывком песни "Люблю" в Instagram. И написала нежные строки автору песни - маэстро Гайсину.

"Песня "Люблю", написанная тобою для меня, поется мною о тебе! Спасибо за творчество. Спасибо за яркие краски в нашей жизни. Будь здоров! Пусть все получится. С днем рождения, Маэстро!" - написала она на своей страничке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Пост прокомментировал сам именинник.

"Спасибо, моя любимая", - ответил Ренат, добавив смайлик в виде красного сердечка.

Подписчики восхитились красивой песней и голосом артистки. Они также поздравили композитора и продюсера с днем рождения.

"Какая песня нежная, а голос просто огонь", "Классная песня", "Ну просто волшебно", "С днем рождения твою половинку!! Счастья, добра и любви вам! Продолжайте творить и радовать чудесными песнями мир", "Прямо в сердце, поете от души. Любовь должна быть такой", "С днем рождения, маэстро, будьте счастливы с вашей музой", - отметили они.

Ранее мы писали, что многодетный отец Ренат Гайсин перестал скрывать романтические отношения отношения с Динаей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955540-lyubov-dolzhna-byt-takoy-dinaya-posvyatila-trogatelnye-stroki-renatu-gaysinu/