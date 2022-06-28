"Мы не чужие друг другу люди": Ольга Орлова рассказала об отношениях с бывшим супругом

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица Ольга Орлова рассказала об отношениях с бывшим супругом. Она заверила, что сохранила дружеские отношения с бизнесменом Александром Кармановым - отцом своего сына Артема, передает NUR.KZ.

Брак Ольги Орловой и Александра Карманова распался в 2004 году. У артистки поинтересовались, пытался ли ее вернуть бывший муж. Ольга откровенно ответила, что сохранила хорошие отношения с отцом своего сына.

"Зачем возвращать того, кто никуда не делся? Мы развелись осознанно, но не перестали общаться. У него прекрасная семья, замечательная жена и детки. Я тоже очень счастлива в браке и живу так, как можно только мечтать.

Но мы постоянно на связи, достаточно часто видимся. Я всегда советуюсь с ним по вопросам нашего сына, да и не только. У нас близкие отношения, мы точно не чужие друг другу люди.

Я в нем уверена как в друге, если вдруг у меня что-то случится, он точно придет на помощь. И с моей стороны, безусловно, будет то же самое!" - призналась экс-солистка группы "Блестящие".

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Ольга не раз советовала фанаткам научиться любить себя. Она считает, что не стоит тратить время на того, кто тебя не любит. В этот раз одна из подписчиц спросила, почему после расставания с любимым ей кажется, что она больше не встретит настоящую любовь.

"Потому что нехорошие бывшие роняют вашу самооценку", - заявила она.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Напомним, Ольга Орлова вышла замуж во второй раз в декабре прошлого года. Позже она рассказала об отношениях с экс-супругой своего мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1975973-my-ne-chuzhie-drug-drugu-lyudi-olga-orlova-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-byvshim-suprugom/