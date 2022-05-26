"Нельзя тратить себя на тех, кому это не нужно": Ольга Орлова рассказала о безответной любви
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Российская певица Ольга Орлова ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Артистка призналась, что у нее был опыт безответной любви и низкая самооценка, она также призналась, что была строга с сыном, передает NUR.KZ.
Экс-солистка группы "Блестящие" призналась, что любила безответно. Но этот опыт помог ей понять, что нельзя растрачивать себя на пустые отношения.
"Да. Думаю, такой опыт был у каждого. Просто в ком-то этот опыт рождает комплексы, а кому-то дает понимание, что нельзя тратить себя на тех, кому это не нужно", - отметила она.
Певица также ответила на вопрос о том, была ли у нее низкая самооценка. Оказалось, что у Ольги была такая проблема. Однако артиста заявила, что очень любит жизнь, а потому не сильно страдала из-за кого-то.
"Да. В молодости. Это как раз когда прощаешь всякий треш в отношениях", - призналась она.
Подписчики затронули тему ее отношений с сыном Артемом. Выяснилось, что Ольга не сильно баловала сына, а была с ним строга, этого она не скрывает.
"Я воспитывала сына достаточно строго", - заявила она.
Напомним, 44-летняя Орлова вышла замуж в декабре прошлого года. Церемония бракосочетания прошла скромно, без гостей. Позже артистка рассказала, как супруг завоевал ее сердце.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971120-nelzya-tratit-sebya-na-teh-komu-eto-ne-nuzhno-olga-orlova-rasskazala-o-bezotvetnoy-lyubvi/