"Это лучшее, что может случиться с женщиной": Макпал Исабекова объявила о беременности (фото)

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

38-летняя казахстанская певица Макпал Исабекова объявила о своей первой беременности, передает NUR.KZ.

Отечественная знаменитость рассказала о радостном событии в своем Instagram.

"В прошлом году в этот день я получила предложение от любимого, прошел год, и по воле Аллаха, сегодня, в День святого Валентина, мы захотели разделить эту ​​радость. Это счастье", - написала она.

Свой пост Макпал сопроводила фотографиями в платье в бельевом стиле, которое обтянуло ее заметно округлившийся живот - судя по кадрам, певица уже на большом сроке. На одном из снимков будущую мать нежно обнимает ее супруг.

Коллеги и поклонники Исабековой с радостью поздравили ее с грядущим пополнением в семье.

"Я знала. Поздравляю! Легких родов, здоровья всей семье, быстрого восстановления!", "Как же я рада за вас! Здоровья и счастья!", "Это так классно, поздравляем!", "Поздравляю. Материнство - это лучшее, что может случиться с женщиной", - прокомментировали пользователи соцсети.

Напомним, год назад Макпал Исабекова объявила, что выходит замуж. Свой брак влюбленные зарегистрировали в июле прошлого года. Певица также рассказала удивительную историю своей любви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956052-eto-luchshee-chto-mozhet-sluchitsya-s-zhenschinoy-makpal-isabekova-obyavila-o-beremennosti-foto/