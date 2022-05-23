Беременная Макпал Исабекова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем (фото)

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Беременная Макпал Исабекова рассказала, как столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Певица поведала о последствиях перенесенной болезни и призвала будущих мам беречь себя, передает NUR.KZ.

Как рассказала артистка в своем Instagram, в начале феврале она почувствовала дискомфорт в глазу, который ощущался то ли как покалывание, то ли как тяжесть при моргании.

"На следующий день дискомфорт стал явно заметен и уже переходил в болевые ощущения, а над правой бровью, на переносице, на лбу возникли какие-то подкожные набухания, похожие на вот-вот готовые проявиться прыщи.

Еще через день картина проявилась четче: вся верхняя правая треть лица была поражена множественными подкожными высыпаниями, которые начали зудеть, высыпания были и на внутренней стороне слизистой правого глаза, и на внешней стороне верхнего века, волосяной покров кожи головы в правой стороне был поражен тоже. Нижняя часть вокруг правого уха отекла", - описала проблему певица.

Беременная знаменитость забила тревогу и отправилась к медикам, а затем сдала анализы.

"Состояние мое становилось хуже с каждым днем, эмоциональное - еще пуще, я переживала за малыша, я не могла спать, потому что меня мучал жуткий зуд, пульсирующая боль в области поражения, у меня не открывался правый глаз из-за сильного отека, учитывая гормональные качели, связанные с беременностью, я все время плакала", - вспоминает Макпал.

По ее словам, сначала врачи не могли понять причину происходящего.

"Я понимала, что пора бы уже принимать какое-то лечение, но с другой стороны понимала, что мне мало что можно из препаратов, да и врачи не знали, от чего меня лечить. В итоге меня направили к дерматологу, который и смог поставить диагноз. Герпес Зостера, сказал он. Этот герпес является следующей усложненной формой ветряной оспы, может возникнуть при сниженном иммунитете, при переохлаждении, при сильном стрессе. Ничего из перечисленного я не наблюдала у себя", - пояснила Исабекова.

Спустя две недели лечения симптомы сошли на нет.

"Но то, что я пережила за тот период, мне даже вспоминать больно. Сейчас все хорошо. Остались только шрамы от болячек на переносице. на лбу, о которых меня часто спрашивают подписчицы, мол, с кем подрались. В местах, где болячки были на веках, реснички больше не растут", - рассказала артистка.

Она призвала будущих мам беречь себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1970494-beremennaya-makpal-isabekova-rasskazala-o-sereznyh-problemah-so-zdorovem-foto/