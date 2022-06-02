"Четыре поколения": Байзакова умилила Сеть кадрами с мамой, бабушкой и сыном

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Известный блогер и актриса Айжан Байзакова умилила Казнет теплым видео с мамой, бабушкой и сыном. Фанаты отметили, что Байзакова - прекрасная мать, передает NR.KZ.

"Четыре поколения", - подписала Айжан видео в Instagram.

Подписчики высоко оценили теплое видео, оставив множество комментариев и "лайков". Они отметили, что у Айжан прекрасная семья, а сама она отлично справляется с ролью мамы, дочери и внучки.

"Какое счастье, когда есть мама", "Как классно", "Мама - это святое. Пусть сыночек вырастет настоящим мужчиной", "Айжан, ты такая классная. Ты такая заботливая мама", "Будьте счастливы", "Всем здоровья, Айжанка", "А бабушка-то обнять хотела", "Как это мило", "Бесподобно", "Срочно нужно дочку", "Можно медальку", "Алан что грустит в конце?", "Класс", - отметили они.

Однако не обошлось без "ложки дегтя".

"Папы нет", - гласит один из комментариев.

Другие подписчики ответили комментатору.

"Этот мир держится на мамах, ибо "рай у ног матерей". Отец у всех един и это Всевышний", "Папа здесь причем?" - отметили они.

Напомним, ранее Айжан Байзакова рассказала о причине расставания с отцом своего ребенка. Блогер также дала три совета разведенным женщинам. Молодая мама также высказалась о новом бойфренде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972174-chetyre-pokoleniya-bayzakova-umilila-set-kadrami-s-mamoy-babushkoy-i-synom/