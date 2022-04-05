"Я всегда была ему верна": Байзакова раскрыла настоящую причину расставания с отцом ребенка

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала о настоящей причине расставания с экс-бойфрендом, от которого родила сына. По словам блогерши, в тех отношениях она начала "угасать и терять себя", а затем произошла ситуация, после которых она уже не могла продолжать роман, передает NUR.KZ.

В своем Instagram актриса решила пресечь слухи, касающиеся ее расставания с бывшим возлюбленным.

"Хочу поставить точку. Так как сейчас много сплетен разнеслось, все строят свои версии. С отцом Алана мы расстались в начале апреля прошлого года. Первая причина в том, что я начала угасать и терять себя, мне было тяжеловато в этих отношениях. И я предложила остаться друзьями, после я думала пару месяцев о том, что надо как-то спасти эти отношения, что, может быть, у меня просто такой период, как говорят, кризис трех лет. И в августе мы уже полетели в совместное путешествие, где я думала, что вроде можно поработать над отношениями", - вспоминает Байзакова.

По ее словам, в тот момент она думала, что вроде все налаживается. Однако затем кое-что произошло.

"А в сентябре уже случилась ситуация бесповоротная и непростительная для меня, где я уже поставила точку. Сейчас я это уточняю, потому что многие, узнав, что у меня вдруг резко начались новые отношения, подумали: значит я изменяла ему и ушла. Нет, это не так. Я всегда была ему верна и как девушка, и как друг. И близкие это знают, остальные же хотят просто создать смуту", - заявила блогерша.

Айжан подчеркнула, что между ней и экс-бойфрендом сохранились хорошие отношения.

"Мы остались друзьями, у меня нет обид, и у него нет обид на меня. Он подарил мне сына, а я в знак благодарности за хорошие моменты нашей жизни не запрещаю, а наоборот - за то, что он и его семья проводят с Аланом время и дарят ему свою любовь. Все, что ни случается, все к лучшему. Новые отношения у меня начались в тот период, когда я уже отошла от прошлых отношений. И все. Не добавляйте, пожалуйста, товарищи, в эту историю свои фантазии", - попросила она.

Story Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Напомним, о расставании с мужчиной Байзакова объявила в июле прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963302-ya-vsegda-byla-emu-verna-bayzakova-raskryla-nastoyaschuyu-prichinu-rasstavaniya-s-ottsom-rebenka/