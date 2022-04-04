"Это я называю судьбой": Байзакова высказалась о новом бойфренде и интиме на первом свидании

Айжан Байзакова. Скрин: instagram.com/bayzakova

Актриса и блогерша Айжан Байзакова рассказала о своих новых отношениях с бойфрендом. Она назвала их встречу судьбой. Знаменитость также высказала свое мнение об интиме на первом свидании, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан пообщалась с подписчиками, которые спросили, свободно ли сейчас ее сердце.

"Никогда. В моем сердце всегда есть моя семья, братья, сестра, друзья и мой сын. А если в плане мужчины, то нет, не свободно. Мы вот нашли друг друга, два странных человека, нашедших друг друга странным образом. Но вот именно это я называю судьба. И зная человека короткое время, имею ощущение, что мы уже сто лет вместе, будто наши души были друзьями в прошлой жизни", - призналась девушка.

Айжан Байзакова. Скрин: instagram.com/bayzakova

Поклонники также поинтересовались у актрисы, что она думает о физической близости на первом свидании.

"Ну, у каждого свои принципы. Не осуждаю, у кого-то может быть влюбленность с первого взгляда, и в итоге это все переходит в серьезные отношения. Поэтому это дело каждого. Но надо учитывать, что это небезопасно. Во-первых, думайте (особенно девушки) о том, что этот человек может оказаться непонятно кем, может сделать пару снимков ваших интимных, а потом угрожать. Конечно, это может сделать и близкий человек, но все же процент увеличивается от того, что вы его видите в первый раз. А мужчины многие очень любят без палева снимать девушек, к которым серьезно не относятся, и хвастаться перед друзьями", - предостерегла она подписчиц.

Айжан отметила, что, во-вторых, сама она любит изучать человека, общаться, начать с дружбы, рассказать о себе, узнать человека в разных ситуациях.

"Это будоражит еще больше. В-третьих, я любитель смотреть всякие криминальные видосики, и вы понимаете, о чем я. Небезопасно, если опять не знаешь человека хотя бы на 50%", - резюмировала Байзакова.

Story Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963301-eto-ya-nazyvayu-sudboy-bayzakova-vyskazalas-o-novom-boyfrende-i-intime-na-pervom-svidanii/