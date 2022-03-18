"Удалить все, что связано с бывшим, выкинуть подарки": Байзакова дала три совета разведенным

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова дала советы женщинам, переживающим развод с супругом. Она посоветовала удалить из жизни все, что связано с бывшим возлюбленным, передает NUR.KZ.

Поклонники попросили Айжан в Instagram дать три совета тем, кто пытается построить новую жизнь после развода.

"Запомнить одно и держать в голове: Вселенная не крутится вокруг вашей ситуации. Уменьшить в голове эту проблему до размеров атома и понять, что это ерунда. Отвлекаться, чаще видеться с друзьями, найти себе хобби. Улететь в путешествие, даже другой город уже вас отвлечет. Удалить все, что связано с бывшим, выкинуть все подарки, все его вещи и ребенка. Шучу", - написала Байзакова.

Story Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Блогершу также спросили, каким, по ее мнению, должен быть мужчина.

"Живой", - пошутила Байзакова.

Айжан рассказала, что очень хорошо отметила свой день рождения, но это забрало всю ее энергию.

"Мои друзья постарались удивить меня. Многие из Нур-Султана аж прилетели, чтобы поздравить меня. Спасибо всем. Но теперь мне нужно чуть отойти, энергию оставила там, буду приходить в себя в эти дни. Сменила номер, буду интровертить", - заявила актриса.

Напомним, ранее мы писали, что надевшая паранджу Байзакова рассказала о реакции брата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961391-udalit-vse-chto-svyazano-s-byvshim-vykinut-podarki-bayzakova-dala-tri-soveta-razvedennym/