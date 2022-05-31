"Интрига года": возлюбленная Шаляпина разместила в Сети фото в свадебном платье

Прохор Шаляпин и Ольга Сан. Фото: instagram.com/shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин, ставший вдовцом осенью прошлого года, продолжает публиковать в соцсети фотографии с новой возлюбленной. А снимок девушки в свадебном платье навел фанатов на мысль, что молодые люди уже готовятся к свадьбе, передает NUR.KZ.

Недавно Прохор Шаляпин появился на премьере фильма "Мой папа - вождь" вместе со своей новой подругой - телеведущей и моделью Ольгой Сан (Бутовой).

Теперь же в соцсети появилось фото Ольги в подвенечном платье, что не могло не вызвать вопросы поклонников Прохора.

"Белый цвет - мой любимый. И он мне тоже отвечает взаимностью", - написала Ольга в своем Instagram.

Подписчики оставили свои комментарии. Некоторые предположили, что влюбленные уже готовы связать себя узами брака.

"Интрига года", "Таки замуж вышла?", "Красиво", "Можно поздравлять?", "За Прохора выходишь?", "Боже, какая шикарная", "Женщина-загадка", - отреагировали пользователи Сети.

Накануне на своей страничке в Instagram Шаляпин опубликовал совместное фото с Ольгой.

"Решили погулять в Лужниках - покататься на велосипедах, но оказалось, что там футбол сегодня и немерено народу, пришлось изменить планы и маршрут", - рассказал Прохор.

"И полгода не прошло со смерти жены, побойтесь Бога", "Что-то молодая слишком", "Танюху вспоминаешь?", "Наконец-то молодую нашел", "Очень красивая пара, глаз радует", "Надолго ли, Проша?" - оставили свои комментарии подписчики.

На последний комментарий Ольга дала свой ответ.

"Мы будем вместе навсегда", - заявила блондинка.

Напомним, в октябре прошлого года Шаляпин сообщил о смерти своей 42-летней жены-миллионерши. Он также признался, что сыграть свадьбу предложила его покойная жена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971831-intriga-goda-vozlyublennaya-shalyapina-razmestila-v-seti-foto-v-svadebnom-plate/