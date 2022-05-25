"С моей королевой": вдовец Шаляпин появился с новой возлюбленной на премьере фильма

Прохор Шаляпин и Ольга Сан. Фото: instagram.com/shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин появился в компании белокурой красотки на премьере фильма "Мой папа - вождь". Фанаты отметили, что Шаляпин выглядит очень счастливым, передает NUR.KZ.

"Приехали на премьеру комедии "Мой папа - вождь", - написал Прохор в Instagram и разместил фото с телеведущей и актрисой Ольгой Сан.

В сторис он показал, как вместе с Ольгой сидит в зрительском зале.

"Ну вот мы уже с моей королевой находимся в зале. В художественном зале сидим, посмотрите, какой шикарный зал. Как будто сейчас нам "Оскар" будут давать. Мне кажется надо уже, пора. Новый отремонтированный зал. Кинотеатр "Художественный", центр, Арбат. Приходите все", - сказал он.

"Очень красиво", - продолжила Ольга.

Прохор сделал ей комплимент.

"Красота здесь самая главная - это ты", - заявил он.

Отметим, что несколькими днями ранее Шаляпин появился с новой подругой на другом мероприятии. Фанаты заметили, что Прохор выглядит очень счастливым. Ольга опубликовала фото с Прохором на своей страничке.

"Я счастлива быть рядом с тобой. Моя любовь", - подписала она снимок.

"Классно, что вы подружились", "Надеюсь, Прохор, что это твое", "Девушка очень красивая", "Хороша! Наконец-то под стать себе. Будьте счастливы, любите жизнь!", "Оба светитесь", - заметили комментаторы.

Напомним, в октябре прошлого года Прохор Шаляпин сообщил о смерти 42-летней жены-миллионерши. Родители Татьяны Дэвис обвинили зятя в смерти дочери. Певец признался, что по сей день чувствует любовь покойной супруги и посвятил ей трогательные строки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970905-s-moey-korolevoy-vdovets-shalyapin-poyavilsya-s-novoy-vozlyublennoy-na-premere-filma/