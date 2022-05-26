"Выходи за меня": Моргенштерн отреагировал на горячее фото бывшей жены в мини-бикини

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Бывшая супруга Моргенштерна разместила в соцсети фото в мини-бикини на пляже. Дилара Зинатуллина вызвала восторг фанатов, в числе которых оказался и сам рэпер. Он предложил ей снова выйти за него замуж, передает NUR.KZ.

"Предупреждение: на этом фото вы можете влюбиться в меня", - написала Дилара на своей страничке в Instagram.

Пляжные фото пришлись по душе ее подписчикам, которые оставили многочисленные отзывы.

"Что за львица?!", "Хороша", "Я заменю Алишера", "Жаркая жаришка", "Так похудела", "Полегче", "Тропикана", "Мы давно в тебя влюбились", - гласят восторженные комментарии.

На жаркие фотографии Дилары отреагировал и сам Алишер.

"Выходи за меня", - написал он.

Его предложение удивило пользователей Сети.

"Во второй раз?", "Теперь свидания будут только в твоем Инстаграме", "И смешно, и грустно", "Дорогой, ей не нужны такие отношения", "Твое время ушло", "Что опять?", "Поезд проехал", - прокомментировали подписчики Дилары.

Пост Дилары Зинатуллиной. Скрин: instagram.com/influesii

Немногим позже Моргенштерн написал еще один комментарий к фото бывшей супруги.

"Удали", - попросил он Дилару.

Напомним, весной этого года Дилара Зинатуллина сообщила об их разводе с Моргенштерном. Пара прожила в браке полгода. После рэпер уехал из России в Израиль. А затем выложил странное видео и попросил найти ему реабилитационный центр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971205-vyhodi-za-menya-morgenshtern-otreagiroval-na-goryachee-foto-byvshey-zheny-v-mini-bikini/