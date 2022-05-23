"Уважайте женщину, которая родила вам любимого мужчину": Ольга Орлова об отношении к свекрови

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица Ольга Орлова озвучила свое мнение по поводу отношений невестки и свекрови. Ольга считает, что в семье должно царить уважение друг к другу, передает NUR.KZ.

44-летняя Ольга Орлова, которая не так давно вышла замуж во второй раз, ответила на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась, как насолить свекрови. Артистка не поддержала идею, а отметила, что нужно уважать мать своего мужа.

"А почему она должна считать себя ниже невестки? Вы тоже когда-то будете свекровью или тещей. Каждый должен быть на своем месте. Занимайтесь своим мужем, будьте хорошей женой и мамой. И уважайте женщину, которая родила вам мужчину, которого вы любите", - написала она.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Ольга считает, что не стоит обманываться и ждать ответных чувств от человека, который тебя не любит, а также растрачивать жизнь на совместное проживание с нелюбимым человеком.

"Почему нужно делать выбор среди того, что тебе не подходит? Оба варианта меня не устраивают. Взаимная любовь - это то, что выбираю я", - заявила она.

Ранее она уже говорила, что ей очень повезло с выбором своего мужчины. Она призналась, что у них с мужем нет времени на ссоры, поскольку они и так долго искали друг друга.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Отметим, что экс-солистка группы "Блестящие" уже рассказывала, как супруг завоевал ее сердце. Она также заявила, что муж не изводит ее ревностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970633-uvazhayte-zhenschinu-kotoraya-rodila-vam-lyubimogo-muzhchinu-olga-orlova-ob-otnoshenii-k-svekrovi/