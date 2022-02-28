"Уверенный в себе и во мне": Ольга Орлова призналась, что муж не мучает ее ревностью

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова рассказала о том, что супруг не мучает ее ревностью, поскольку является человеком уверенным в себе. К тому же, сама актриса не дает мужчине повода для ревности, передает NUR.KZ.

В конце прошлого года 44-летняя Ольга Орлова вышла замуж во второй раз. Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала, что церемония бракосочетания прошла тихо и скромно. Позже она поведала об отношениях с мужем, а также о том, как супруг завоевал ее сердце.

В этот раз Ольга вновь разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. Ее спросили, не ревнует ли ее муж.

"Я не знаю. Я никогда не давала повода. А вообще, он золотой и очень понимающий", - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Фанаты также поинтересовались, как реагирует муж на ее объятия с мужчинами-коллегами.

"Мой муж адекватный, уверенный в себе и во мне человек. Я могу обняться и с коллегами, с и друзьями, и в этом не будет никакого сексуального подтекста", - отметила она.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Однако, как оказалось, у Орловой есть "соперница", которая живет вместе с ними. Одна из ее любимых собак очень сильно привязалась к супругу хозяйки и теперь предпочитает больше времени проводить с мужчиной.

"С тех пор, как эта мадам нашла свою любовь (уведя у меня мужа), она растворилась в чувствах, и я ее сама редко вижу", - ответила Ольга.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958410-uverennyy-v-sebe-i-vo-mne-olga-orlova-priznalas-chto-muzh-ne-muchaet-ee-revnostyu/