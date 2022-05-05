"Самое главное, что они вместе": отец Кайрата Нуртаса рассказал об отношениях сына с невесткой

Кайрат Нуртас с женой: instagram.com/kair_n

Отношения популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса с женой - актрисой Жулдыз Абдукаримовой - волнуют его поклонников. Они переживают за звездную пару после разросшихся слухов об их расставании. Отец артиста поставил точку в слухах, заверив, что молодые люди вместе, передает NUR.KZ.

Родители Кайрата Нуртаса стали гостями программы "1001 түн". Волнующий многих вопрос о разводе Кайрата и Жулдыз прозвучал в эфире. Нуртас Айдарбеков ответил на него без утайки.

"Они вместе. Но вы сами знаете, что в любой семье бывают недопонимания. Слава Богу, у них есть четверо детей. Я всегда с большим уважением относился к Жулдыз. Всевышний не дал мне дочерей, она стала моей старшей дочерью.

Я не вмешиваюсь в их отношения, когда у них бывают недопонимания. Они взрослые люди, им уже по 33-34 года. Думаю, сами разберутся в этих вопросах. Самое главное, что они вместе", - рассказал отец певца.

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отметим, что слухи о разводе Кайрата Нуртаса с Жулдыз Абдукаримовой муссируются довольно давно. Однако сами супруги никогда не говорили об этом, публикуя совместные фотографии.

Однажды Жулдыз ответила на кривотолки, заверив, что это давние сплетни, которые берут начало с момента их свадьбы.

Жулдыз порадовала своих фанатов, появившись на свадьбе младшего брата Кайрата. После супруги показали кадры своей романтической прогулки по Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968084-samoe-glavnoe-chto-oni-vmeste-otets-kayrata-nurtasa-rasskazal-ob-otnosheniyah-syna-s-nevestkoy/