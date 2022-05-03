"Покрыла голову платком": обучающаяся в США сестра Торегали Тореали удивила соцсети

Фариза Тореали. Фото: instagram.com/farizatoreali

Фариза Тореали, которая сейчас учится в США, удивила своих подписчиков неожиданным решением. Девушка, отметившая 21-летие, сообщила, что отныне будет носить платок, передает NUR.KZ.

В конце декабря прошлого года Фариза Тореали и ее супруг Дархан Нортаев улетели в США. Причиной их отъезда стала учеба девушки, младшая сестра певца Торегали Тореали выиграла грант на обучение в вузах Англии и Америки.

Недавно Фариза и Дархан прилетали в Казахстан по делам. Торегали Тореали с женой устроили им приятный сюрприз, приехав из Алматы в Нур-Султан. Растроганная Фариза не смогла сдержать слез.

В этот раз Фариза поделилась кадрами празднования своего дня рождения в Нью-Йорке. Ей исполнился 21 год. На удивление подписчиков Фариза запечатлелась на фото с покрытой головой.

Фариза Тореали. Фото: instagram.com/farizatoreali

"Закончился священный месяц Рамазан, наступил айт и мой день рождения. Этот месяц был полон сюрпризов для меня. Я получила ценные уроки, много думала о себе, своей жизни. Вступая в большую и новую жизнь, по велению Аллаха я покрыла голову платком.

Благодарю моего супруга за прекрасную организацию моего дня рождения, за незабываемые сюрпризы. Нью-Йорк, ужин во время вечернего круиза, дорогие подарки, букеты цветов и только мы вдвоем... Словно сон. Благодарю Всевышнего за каждый миг, за его благословение. Год назад я даже не представляла себе такого", - отметила она.

Фариза Тореали и Дархан Нортаев. Фото: instagram.com/farizatoreali

Фариза поблагодарила также своих родителей, брата, родных.

"Я чувствую себя счастливой, слава Богу мои родители, мои родные все живы-здоровы, мой супруг рядом со мной. Только в прошлом году я получила приглашение на учебу, а теперь я уже в Нью-Йорке. Благодарю ту Фаризу, которая всегда идет вперед, стремится к новым победам, неустанно трудится", - резюмировала именинница.

Подписчики оставили свои комментарии. Они поздравили Фаризу с днем рождения и отметили, что ей очень идет платок.

"Она покрылась, восхищаюсь", "Жаным, вам так идет", "Хотела бы сказать, что вы еще слишком молоды, но все по велению Аллаху", "Вы такая красавица", "Фари, не болей, мы так рады, что ты появилась вновь", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967775-pokryla-golovu-platkom-obuchayuschayasya-v-ssha-sestra-toregali-toreali-udivila-sotsseti/