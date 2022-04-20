"Так трогательно": Торегали Тореали довел до слез младшую сестру, устроив ей сюрприз (видео)

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский певец Торегали Тореали восхитил своих подписчиков, показав, какой должна быть любовь брата к сестре. Певец вместе с супругой устроили сюрприз приехавшей из США Фаризе Тореали, передает NUR.KZ.

Накануне Фариза Тореали писала в Instagram, что прилетела из США в Нур-Султан всего на пару дней по делам. Ее старший брат решил устроить Фаризе и ее мужу сюрприз. Не предупреждая о своем визите, Торегали с женой неожиданно прилетели из Алматы в столицу.

"Приехали в Нур-Султан повидаться с нашими родными, которые сейчас живут далеко от нас. Где бы вы ни были, пусть Аллах бережем вас, мои золотые Фариза и Дархан", - написал Торегали в своем аккаунте.

Подписчики рассказали, что видео произвело на них большое впечатление.

"Какой замечательный сюрприз", "Как здорово, смотрю уже который раз, сама очень скучаю по братьям", "У Фаризы такая реакция, так трогательно", "Молодец, Торегали, брат должен быть таким", "Я плачу, так растрогалась", "Какая красивая у вас жена, Торегали", - написали подписчики певца.

Сама же Фариза поблагодарила брата и сноху за дорогие моменты.

"Я так сильно соскучилась, что не смогла сдержать слез. Сколько дней говорила, что очень хочу увидеть брата. Спасибо большое за то, что приехали, мои родные", - оставила она свой комментарий под видео.

Мы писали, что младшая сестра Торегали Тореали выиграла грант на обучение сразу в нескольких в вузах США и Англии. А в конце прошлого года Фариза Тореали с мужем улетели в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965999-tak-trogatelno-toregali-toreali-dovel-do-slez-mladshuyu-sestru-ustroiv-ey-syurpriz-video/