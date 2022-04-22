"Благоухающий цветок": Приянка Чопра и Ник Джонас назвали дочь индийским именем

Приянка Чопра и Ник Джонас. Фото: instagram.com/nickjonas

Известный музыкант Ник Джонас и индийская киноактриса, а также обладательница титула "Мисс мира-2000" Приянка Чопра назвали дочь индийским именем. Их дочь родилась три месяца назад в штате Калифорния благодаря суррогатной матери.

Молодые родители выбрали для своей дочери очень красивое индийское имя, пишет издание TMZ. Ник и Приянка назвали дочь Мальти Мари. Согласно свидетельству о рождении, с копией которого ознакомилось издание, полное имя девочки Мальти Мари Чопра Джонас.

В переводе с санскрита "мальти" означает "благоухающий цветок" или "лунный свет".

Как известно, девочка родилась 15 января в городе Сан-Диего раньше положенного срока. На свет малышка появилась благодаря суррогатной матери. Об этом родители сообщили сами в социальных сетях, отметив, что берут паузу, чтобы уделить время своему долгожданному ребенку.

Однако Ник и Приянка все же радуют своих поклонников редкими фото. Одно из последних было опубликовано к празднованию Пасхи. Звездная пара поздравила своих подписчиков со светлым праздником.

Ранее мы писали, что ставшая мамой Приянка Чопра порадовала фанатов новым фото. Она также отреагировала на слухи о расставании с Ником. А на светском рауте в Дубае кинозвезда произвела фурор, появившись в необычном платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966343-blagouhayuschiy-tsvetok-priyanka-chopra-i-nik-dzhonas-nazvali-doch-indiyskim-imenem/