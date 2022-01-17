Приянка Чопра отреагировала на слухи о расставании с Ником Джонасом

Приянка Чопра и Ник Джонас. Фото: instagram.com/priyankachopra

39-летняя индийская актриса, певица и модель Приянка Чопра впервые прокомментировала слухи о расставании с Ником Джонасом. Фанаты были уверены, что супруги переживают кризис в отношениях. Однако звезда заверила, что это не так.

В ноябре прошлого года обладательница титула "Мисс мира-2000" Приянка Чопра-Джонас убрала двойную фамилию в своем нике в Instagram. Это стало серьезным поводом для беспокойства ее фанатов.

В одном из последних интервью звезда отмечает, что соцсети заставляют чувствовать ее уязвимой, пишет онлайн-журнал ELLE.ru.

"Если я опубликую фотографию, все, что находится на ней, будет многократно увеличено, и люди будут строить догадки. Из-за шума социальных сетей, из-за их повсеместного влияния на нашу жизнь, я думаю, что многим они кажутся нечто большим, чем есть на самом деле. Я не придаю им так много значения.

Мы с мужем установили реальные границы нашей личной жизни и очень усердно работаем, чтобы создать это маленькое безопасное убежище для себя, наших друзей и семей", - отметила Чопра.

Приянка призналась, что пристальное внимание публики к ее персоне сделало ее более замкнутой.

"Индустрия развлечений и шоу-бизнес отнимает часть твоей души. Ты постоянно должен думать о том, что говоришь правильные вещи, поступаешь правильно, правильно одеваешься, не ошибаешься, не спотыкаешься, потому что весь мир будет на это смотреть…

Кажется, что ты даже не имеешь права на один неудачный день в году!" - заявила актриса.

Отметим, пара сыграла грандиозную свадьбу в августе 2018 года. Ник Джонас младше своей красавицы-жены на 10 лет. История их любви стала примером для многих молодых пар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951503-priyanka-chopra-otreagirovala-na-sluhi-o-rasstavanii-s-nikom-dzhonasom/