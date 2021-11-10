Не платье, а шедевр архитектуры: Приянка Чопра произвела фурор на светском рауте в Дубае

Приянка Чопра. Фото: instagram.com/priyankachopra

Фотомодель, актриса и певица Приянка Чопра-Джонас приняла участие в торжественном мероприятии по случаю презентации ювелирной коллекции Jannah, разработанной Bvlgari совместно с Ее Высочеством шейхой Фатимой Бинт Хазза бен Заид Аль Нахайян. Для светского мероприятия Чопра-Джонас выбрала универсальный наряд и укладку, передает NUR.KZ.

Приянка является амбассадором Bvlgari. Она отметила, что новая коллекция - уникальное сочетание культуры Запада и Востока.

"Для меня было большой честью представить коллекцию Jannah сегодня. Это невероятный труд любви, созданный двумя страстными и влиятельными женщинами - Лючией Сильвестри и Ее Высочеством шейхой Фатимой Бинт Хазза Аль Нахайян, которыми я безмерно восхищаюсь. Эта коллекция - дань уважения наследию, культуре и идеальному сочетанию Востока и Запада", - написала она.

Для светского мероприятия модель выбрала универсальную укладку, которая подойдет и для торжественного случая и для работы в офисе. Стилист собрал Приянке волосы в высокий пучок и выпустил легкие пряди. Воздушный белоснежный наряд дополнили изысканные украшения.

Эффектным и ярким был и второй наряд Приянки. Отметим, что макияж модели был очень сдержанным, подчеркивающим естественную красоту актрисы.

Приянка Чопра - обладательница титула "Мисс мира-2000". В августе 2018 года она вышла замуж за актера Ника Джонаса. Супруги сыграли роскошную свадьбу по христианским и индийским традициям. В своих интервью Чопра не раз признавалась, что хочет иметь много детей. Актриса написала автобиографическую книгу, где рассказала о своей жизни и карьере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941456-ne-plate-a-shedevr-arhitektury-priyanka-chopra-proizvela-furor-na-svetskom-raute-v-dubae/