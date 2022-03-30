"Прекрасный ангел": ставшая мамой Приянка Чопра порадовала фанатов новым фото

Приянка Чопра. Фото: instagram.com/priyankachopra

Обладательница титула "Мисс мира-2000", модель и актриса Приянка Чопра порадовала фолловеров новым фото. Надо отметить, что красавица перестала быть активной в соцсетях после того, как у них с супругом Ником Джонасом родилась дочь, передает NUR.KZ.

Редкие публикации Приянки становятся настоящим событием для ее многомилионной армии фанатов. В Instagram у кинозвезды 75,7 млн подписчиков.

В конце января звездная чета Чопра и Джонас впервые стали родители. Они не стали вдаваться в подробности, отметив лишь то, что девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Родилась малышка раньше срока. Счастливые родители поспешили сообщить, что будут фокусироваться на семье, а потому времени на соцсети у них будет меньше.

Несколько дней назад Приянка появилась на красной дорожке предоскаровской вечеринки. Ее эффектный выход не могли не отметить фанаты. Для вечера Приянка выбрала традиционное черное сари, расшитое пайетками, и затейливые серьги изумрудного оттенка.

В этот раз модель в своей ленте показала свой повседневный образ без броского макияжа. Украсили образ слабые локоны, которые придали Приянке романтичности.

Первым прокомментировал фото ее любящий супруг.

"Великолепная", - написал он.

Поклонники также оставили свои многочисленные отзывы и не поскупились на "лайки".

"Прекрасный ангел", "Люблю ваши волосы", "Привет, мамочка", "Просто фантастика", "Похожа на куколку, очень грациозна", "Наше солнце", - присоединились фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1962711-prekrasnyy-angel-stavshaya-mamoy-priyanka-chopra-poradovala-fanatov-novym-foto/