"Настоящий мужчина должен быть таким": Сабит Абдыкалыков показал теплое фото трех сыновей

Сыновья Сабита Абдыкалыкова. Фото: instagram.com/sabit_abdykalykov

Казахстанский актер и продюсер Сабит Абдыкалыков растрогал своих подписчиков, показав трех сыновей. Они умилились тому, что старший сын Сабита от первого брака очень любит младших братьев, передает NUR.KZ.

В конце января этого года в семье Сабита Абдыкалыкова произошло пополнение. У актера родился седьмой ребенок. Певица Айгуль Иманбаева поздравила бывшего мужа с радостным событием. Их сын Асылжан присутствовал на выписке новорожденного из родильного дома, которую организовал счастливый отец.

Сабит поделился теплой фотографией своих сыновей в Instagram.

"Братья. Асылжан, Хак-Назар, Абадан", - написал он.

Умиленные подписчики оставили свои комментарии. Не обошлось и без "ложки дегтя".

"Саке, молодец! Настоящий мужчина должен быть таким", "Как это мило, как бы не сглазить", "Асылжан так на маму свою похож", "Айгуль очень мудрая, она не разорвала связи отца и сына", "Айгуль дала очень хорошее воспитание сыну", "Красивое фото. У наших предков было по три-четыре жены и много детей", "А вы общаетесь со своими дочерьми?", "А я против такого общения детей от разных жен, мы не в 18-м веке живем, жены - это соперницы", - гласят отзывы.

Отметим, что Абдыкалыков был также женат на певице Алтынай Жорабаевой, от которой имеет четырех дочерей.

Ранее мы писали, что ставший отцом в седьмой раз Сабит Абдыкалыков попал в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965689-nastoyaschiy-muzhchina-dolzhen-byt-takim-sabit-abdykalykov-pokazal-teploe-foto-treh-synovey/