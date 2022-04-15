"Долго выбирала": необычное имя дала новорожденной дочери Наталья Фриске (фото)

Наталья Фриске с дочерью. Фото: instagram.com/friske_natalia

Наталья Фриске рассказала, какое имя дала новорожденной дочери. Она призналась, что увидев его, сразу влюбилась и теперь не представляет, что девочку будут звать по-другому, передает NUR.KZ.

В своем Instagram сестра покойной певицы Жанны Фриске опубликовала фото с маленькой дочерью.

"Наконец-то хочу познакомить вас с моей маленькой принцессой. Я очень долго выбирала имя, я хотела, чтобы оно малышке подходило и чтобы было необычное, и было созвучно с нашей фамилией. Случайно увидела это имя и просто влюбилась, и не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Знакомьтесь, моя маленькая вселенная, Фриске Луна Александровна. P.S. Ударение на "У", - написала новоиспеченная мать.

В карусели она также опубликовала уже полученное свидетельство о рождении ребенка.

"Какое красивое имя! Дай Бог, Платон сможет видеться с родными, у дедушки с бабушкой на даче будет филиал планетария: Платон, Луна", "Красивое имя! Здоровья мамочке и малышке", "Натали, как же счастлива за тебя! Луна! Космос! Твой космос!", "Красивое имя и необычное! Счастливого вам материнства", - прокомментировали подписчики Натальи.

Напомним, несколько дней назад Наталья Фриске впервые стала мамой. О своей беременности она объявила в феврале, а после этого сообщила о разводе с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965140-dolgo-vybirala-neobychnoe-imya-dala-novorozhdennoy-docheri-natalya-friske-foto/