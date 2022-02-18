Сестра Жанны Фриске объявила о беременности и снялась в образе голой феи

Наталья Фриске. Фото: instagram.com/friske_natalia

Сестра покойной певицы Жанны Фриске объявила о своей беременности. Наталья призналась, что она долго ждала такого подарка, и снялась в фотосессии, примерив образ обнаженной феи, передает NUR.KZ.

Вестью о скором пополнении в своей семье Фриске поделилась в своем Instagram.

"Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз, не хотела ее ни с кем делить. Ну что же, уже скрывать нет смысла. Да, я жду малыша, и я безумно счастлива, я долго ждала этого чудесного подарка. И очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже. А пока про фото. Фото - это отдельная история, я очень хотела сделать красивый фотосет, и чтобы было все необычным", - написала Наталья.

Знакомые и фанаты очень порадовались за нее.

"Наташечка, поздравляю тебя от всего сердца! Знаю, как долго ты этого ждала и мечтала о малыше. Счастлива за тебя! Дай Бог здоровья и тебе, и ребеночку", "Это невероятно красиво. Я тааак рада за вас", "Ты богиня и вдохновение", "Ого, что творится. Мои поздравления", "Просто волшебная", "Прекрасная новость", - написали они.

Это вторая беременность Натальи - первая, к сожалению, закончилась выкидышем на фоне сильного стресса после смерти Жанны Фриске в 2015 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956710-sestra-zhanny-friske-obyavila-o-beremennosti-i-snyalas-v-obraze-goloy-fei/