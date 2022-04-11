"Теперь я знаю, как пахнет счастье": Наталья Фриске впервые стала мамой (фото)

Наталья Фриске. Фото: instagram.com/friske_natalia

Сестра покойной певицы Жанны Фриске впервые стала мамой. Своими чувствами по поводу рождения дочери Наталья поделилась с фанатами, передает NUR.KZ.

О прекрасном для себя событии женщина сообщила в Instagram.

"Я счастлива, теперь я мама. С днем рождения, моя малышка, добро пожаловать в этот мир. Мама тебя очень ждала, ты мой смысл, ты моя жизнь, мой воздух", - написала Наталья Фриске.

Девочка весом 4470 граммов появилась на свет 8 апреля.

"Это какое-то волшебное чувство, когда девять месяцев ты носишь под сердцем человека, а потом в один момент он оказывается у тебя на руках. Если честно, я еще ничего не понимаю пока, но она такая вкусная, такая красивая, такая любимая. И когда ее маленькие ручки хватают мой палец, у меня так колотится сердце. Теперь я знаю, как выглядит и пахнет счастье", - призналась новоиспеченная мама своим подписчикам.

Друзья, коллеги и поклонники поздравили Наталью с рождением дочери и пожелали им обеим здоровья и остальных благ.

Что примечательно, Платон, сын Жанны Фриске, отмечает свой день рождения 7 апреля, за день до новорожденной двоюродной сестры.

Напомним, в феврале сестра Жанны Фриске объявила о беременности и снялась в образе голой феи. Мы также писали, что Наталья Фриске рассказала о разводе с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964371-teper-ya-znayu-kak-pahnet-schaste-natalya-friske-vpervye-stala-mamoy-foto/