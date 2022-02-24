"Я ушла от него и не жалею": Наталья Фриске рассказала о разводе с мужем

Наталья Фриске. Фото: instagram.com/friske_natalia

Сестра Жанны Фриске рассказала о том, что развелась с супругом. Своего будущего ребенка, которому даст свою фамилию, она будет воспитывать самостоятельно, передает NUR.KZ.

О разводе Натальи стало известно из ее Instagram, когда она затеяла общение с подписчиками. Многие вопросы от них касались темы ее беременности и предстоящих родов.

Фриске пояснила, что рожать будет в России, а рядом с ней в этот момент будет находиться доула, так как мужа у нее нет.

Ранее сестра покойной певицы не говорила о своем разводе, поэтому новость очень удивила фанатов.

"Не замужем и больше не хочу туда. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я вышла опять замуж. С отцом малыша не общаемся", - рассказала Наталья.

Причиной расставания будущая мать назвала то, что, по ее словам, они с бывшим мужем слишком разные.

"Мне с ним некомфортно, и я его не люблю. Я ушла от него и не жалею, у меня была суперспокойная беременность. Пока была с ним, были одни нервы. Для меня ребенок важнее, чем мужчина", - заявила Фриске.

При этом она намерена дать ребенку свою фамилию. Женщина назвала бредом идею давать после развода фамилию биологического отца ребенка.

"Если я не браке, зачем я буду давать не свою фамилию. Мама и ребенок должны быть одной фамилии! Мы семья!" - высказалась Наталья.

В новые отношения она после развода не вступала.

Напомним, ранее мы писали, что сестра Жанны Фриске объявила о беременности и снялась в образе голой феи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957731-ya-ushla-ot-nego-i-ne-zhaleyu-natalya-friske-rasskazala-o-razvode-s-muzhem/