"Не возраст заставляет человека взрослеть": Акбота Сейтмагамбет об ответственности и легкомыслии
Экс-солистка "КешYOU", актриса и телеведущая Акбота Сейтмагамбет поразмышляла об ответственности и легкомыслии. Артистка считает, что порой с обязательствами прекрасно справляются юные люди, а взрослые, напротив, могут проявить безответственность, передает NUR.KZ.
Мать двоих детей поразмышляла о том, что нести ответственность умеют не все. Об этом она написала в сторис Instagram.
"Тех, кто молод и уже несет большую ответственность, люди принижают, говоря, что они еще "не вышли из колыбели". Однако много таких, кто хоть "еще не дорос", но уже достиг определенных высот.
А есть и такие, кто, несмотря на солидный возраст, творит дела, присущие лишь детям. Не возраст заставляет человека взрослеть", - написала она.
На своей страничке Акбота отметила, что человек может считаться взрослым, если умеет выполнять обязательства.
Отметим, ранее Акбота Сейтмагамбет признавалась, что не имеет права быть слабой, так как несет большую ответственность за своих маленьких детей.
В 2020 году певица и шоумен Даурен Айдаркулов сообщили о разводе. Даурен же в конце ушедшего года пожаловался на несбывшиеся планы о женитьбе.
Он намеревался найти ту единственную, с которой наконец оберет счастье и покой. Шоумен даже назвал приметы будущей жены, признав свою вину за оба развода.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964853-ne-vozrast-zastavlyaet-cheloveka-vzroslet-akbota-seytmagambet-ob-otvetstvennosti-i-legkomyslii/