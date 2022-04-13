"Не возраст заставляет человека взрослеть": Акбота Сейтмагамбет об ответственности и легкомыслии

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU", актриса и телеведущая Акбота Сейтмагамбет поразмышляла об ответственности и легкомыслии. Артистка считает, что порой с обязательствами прекрасно справляются юные люди, а взрослые, напротив, могут проявить безответственность, передает NUR.KZ.

Мать двоих детей поразмышляла о том, что нести ответственность умеют не все. Об этом она написала в сторис Instagram.

"Тех, кто молод и уже несет большую ответственность, люди принижают, говоря, что они еще "не вышли из колыбели". Однако много таких, кто хоть "еще не дорос", но уже достиг определенных высот.

А есть и такие, кто, несмотря на солидный возраст, творит дела, присущие лишь детям. Не возраст заставляет человека взрослеть", - написала она.

На своей страничке Акбота отметила, что человек может считаться взрослым, если умеет выполнять обязательства.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отметим, ранее Акбота Сейтмагамбет признавалась, что не имеет права быть слабой, так как несет большую ответственность за своих маленьких детей.

В 2020 году певица и шоумен Даурен Айдаркулов сообщили о разводе. Даурен же в конце ушедшего года пожаловался на несбывшиеся планы о женитьбе.

Он намеревался найти ту единственную, с которой наконец оберет счастье и покой. Шоумен даже назвал приметы будущей жены, признав свою вину за оба развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964853-ne-vozrast-zastavlyaet-cheloveka-vzroslet-akbota-seytmagambet-ob-otvetstvennosti-i-legkomyslii/