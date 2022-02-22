"Не имею права быть слабой": Акбота Сейтмагамбет о материнском долге

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет призналась в откровенном разговоре с подписчиками, что считает себя сильной женщиной. Она также отметила, что пока не встретила настоящую любовь, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили Акботу, откуда она берет силы, когда устает от неудач.

"Невозможно пребывать постоянно в одном состоянии. В жизни многое приходится пережить. То смеешься и паришь от счастья, то плачешь от того, что споткнулся.

Только сильный человек способен подняться, отряхнуть колени и сказать, что победа впереди и с верой идти к ней. Для меня неудивительно падение, но я отношу себя к сильным духом людям, крепким и терпеливым", - отметила она в Instagram.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Фанаты отметили, что актриса все успевает: она растит одна двоих малышей и работает. Они поинтересовались, как ей это удается. В 2020 году Акбота и шоумен Даурен Айдаркулов сообщили о разводе.

"У всего есть свое благо. Аллах сам все решает и облегчает ношу. Конечно, это нелегко, но раз у меня такая задача, я не имею права быть слабой. Я мать, которая имеет 40 жизней", - призналась она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Поклонники очень интересуются личной жизнью Акботы. Нашла ли красавица себе парня, спросили они ее.

"Расскажу, когда найду свою половинку. Пусть Всевышний дарует эти дни", - лаконично ответила она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Напомним, Акбота Сейтмагамбет намекнула на перемены в жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957235-ne-imeyu-prava-byt-slaboy-akbota-seytmagambet-o-materinskom-dolge/