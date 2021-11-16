"Главное, надежный": Динара Кырыкбаева ответила, какое качество ценит в мужчине

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева ответила на вопросы своих фанатов. Артистка призналась, что не сожалеет о прошлом и с оптимизмом смотрит в будущее. После развода Динара не стала замыкаться в себе, а нашла в себе силы для развития и реализации новых идей, передает NUR.KZ.

Динара Кырыкбаева уже рассказывала, что они не общаются с экс-супругом. Подписчики спросили артистку, сможет ли она вновь сойтись с мужем - отцом трех своих детей. Динара ответила отрицательно.

"У меня тоже есть свои минусы. Ну не сложилось у нас! Все, что ни делается, к лучшему", - призналась она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Сторис Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

При это она отметила, что ни о чем не жалеет, ведь сожалеть о прошлом глупо.

"Сожалеть ни о чем не стоит, лишь потому, что ничего нельзя изменить, а значит нужно двигаться вперед", - заверила Динара.

Певица рассказала, что ее мотивируют дети. Сейчас она занята творчеством, снимает смешные вайны, которые пользуются популярностью в Сети.

"Мои дети, моя семья - моя сильнейшая мотивация", - отметила она.

Динара призналась, что допускает мысль о втором браке. Она также отметила, что не слишком принципиальна к возрасту будущего избранника и он вполне может быть моложе нее.

"Почему нет, главное, надежный. Человек слова", - отметила она.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Также Динара рассказала немного интересных фактов о себе.

"Меня хотели назвать Шырын, но мама назвала Динара. Была бы Шырын Кырыкбаева. Я левша, пишу левой, а на доске правой. Могу резать хлеб двумя руками. Шить правой, в общем, сейчас хочу научиться кушать правой", - написала она.

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942421-glavnoe-nadezhnyy-dinara-kyrykbaeva-otvetila-kakoe-kachestvo-tsenit-v-muzhchine/