Отдыхающая в Дубае Ерке Есмахан похвасталась роскошным букетом роз

Ерке Есмахан. Фото: Instagram/ Erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно улетевшая на отдых в Дубай, похвасталась подаренным ей букетом цветов. Она поблагодарила того, кто это сделал, заинтриговав подписчиков, передает NUR.KZ.

Накануне Ерке Есмахан призналась, что никогда в жизни сильно не страдала. Однако в этот раз рассказала, что у нее нет настроения, поэтому она перестала публиковать сторис в Instagram. Но сразу после этого певица показала роскошный букет роз, лежащий на ее кровати. Следующее утро Ерке тоже началось с цветов.

"Спасибо тому, кто подарил эти цветы", - отметила артистка, примерив мини-платье ультрамаринового цвета и широкополую соломенную шляпу.

Отметим, что в ноябре прошлого года Ерке объявила о расставании с молодым возлюбленным - экс-солистом Ninety one Азаматом Зенкаевым. Артистка заверила, что была инициатором разрыва. После успешного дуэта с финалистом российского шоу "Голос" Ернаром Садирбаевым Есмахан заподозрили в романе с ним. Однако и сам певец, и Ерке признались, что между ними вовсе нет любви, а всего лишь песня.

Недавно Ерке порассуждала о человеческой простоте, отмечая, что это качество люди не ценят. Артистка также пообещала в скором будущем устроить гастрольное турне по городам и селам Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961275-otdyhayuschaya-v-dubae-erke-esmahan-pohvastalas-podarennym-ey-roskoshnym-buketom-roz/