"Я никогда сильно не страдала": Ерке Есмахан рассказала, как относится к ударам судьбы

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан, отдыхающая в Дубае, ответила на вопросы своих подписчиков. Певица призналась, откуда берет энергию и рассказала, были ли в ее жизни моменты, которые заставили ее страдать, передает NUR.KZ.

Артистка призналась, что каждый ее визит в Дубай напоминает ей сказку.

"Мне кажется, что я попадаю в сказочный мир, когда приезжаю в Дубай. Кругом такая красота! Быть может, Аллах наградил такой благодатью глубоко верующий народ. Но в этот раз я точно поправлюсь", - заметила она.

Ерке продолжила отвечать на вопросы фанатов. Ее спросили, случались ли такие моменты, когда ей было очень плохо и она страдала.

"Конечно, раз ты человек, то случается всякое. Все время смеяться - это значит обманывать себя и окружающих, я считаю. Я никогда сильно не страдала. Только, когда умер мой отец очень переживала, но я восприняла это, как закономерность жизни", - призналась она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Фанаты также поинтересовались, как Ерке наполняется женской энергией.

"Энергия не делится на женскую и мужскую. Энергия появляется в результате движения. Когда человек в движении, он наполняется силой. Это большая тема, так просто не объяснить. Может, мне курсы открыть?" - задалась вопросом певица.

Ерке также пообещала, что вскоре совершит гастрольный тур по Казахстану. Накануне артистка поразмышляла о человеческой простоте.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960957-ya-nikogda-silno-ne-stradala-erke-esmahan-rasskazala-kak-otnositsya-k-udaram-sudby/