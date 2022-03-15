"Люди этого не ценят": Ерке Есмахан порассуждала о человеческой простоте

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан отправилась на отдых в Дубай. Подписчики попытались узнать, с кем она решила отдохнуть. Артистку попросили ответить и на другие вопросы, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан старается ничего не скрывать от своих поклонников. Однако на вопрос, с кем она улетела в Дубай, Ерке так и не ответила. Прозвучал еще один вопрос о том, как лучше жить - с мужчиной или одной.

"Вы тоже нашли у кого спросить. Когда с мужчиной, то, вроде, лучше одной, когда одна - кажется, что лучше с мужчиной. Короче говоря, непонятно. Девочки, скажите мне, как лучше", - написала артистка.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

У Ерке спросили, как она реагирует на слухи. Отметим, что совсем недавно ее возмутили новые слухи о беременности.

"Сплетничают или нет, о том, кто мы есть на самом деле, знает лишь Аллах. Все мы однажды попадем к нему, поэтому живите счастливо, не переживая ни за что", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

У Ерке также поинтересовались, что она думает о том, что такое простота. Певица отметила, что все должно быть в меру.

"Я родилась в простой семье, выросла в ауле. Потом появились образы и многое другое. Если ты совсем простой, то люди этого не ценят и "садятся на голову". Я считаю, что простота тоже должна быть уместна", - объяснила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960769-lyudi-etogo-ne-tsenyat-erke-esmahan-porassuzhdala-o-chelovecheskoy-prostote/